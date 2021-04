Tom Brusse, Alejandro Albalá, Gianmarco Onestini y Palito Dominguín, nuevos nominados de 'Supervivientes 2021'

Gianmarco : Alejandro porque es muy sencillo. Teníamos que hacer una prueba. Competía con dos chicas y les hizo sentir culpables. Me parece muy feo y creo que son cosas que no se tienen que hacer.

Olga : Voy a nominar a Tom porque hay cosas que no me han gustado. Veo que no tiene razón en lo de Marta , porque yo lo he vivido.

Marta: No voy a nominar a Tom porque aunque haya discutido con él, me parece que lleva dos nominaciones y realmente no quiero que se vaya. Voy a nominar a Gianmarco porque no me gusta cómo se está comportando con Alejandro. Creo que es un chico que habla bien y se expresa con fuerza pero lo que dice no es verdad.