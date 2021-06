"La verdad es que es un día raro pero hoy estoy mejor", decía Gianmarco al levantarse. "Yo ayer me acosté con una tristeza igual, hablo y se me saltan las lágrimas", le explicaba Olga. "No me siento con fuerzas, me siento más débil, me he levantado muy de bajón. Psicológicamente estoy muy triste, echo de menos a los míos, sobre todo a mi hija que tiene ocho añitos", contaba entre lágrimas.