Omar se enfrenta a Colate: “No se da cuenta que los demás también tenemos opinión”

“Tú siempre has racionado muy bien la comida, pero ayer con el lío este de los peces… S i ayer nadie decidió comer los peces fue por no discutir contigo ”, le recriminaba Omar.

“Yo siempre he dejado claro que no sé cómo se conservan los peces. A mí ese muerto no me lo eches. Yo defiendo aquí los intereses del grupo”, se defendía Colate.