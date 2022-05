Este recuerdo de Omar y Alexia llega unos días después de que Anabel Pantoja expresase su preocupación porque su ex se olvidase de ella. "Lo mismo él no está cuando yo vuelva", comentaba la sevillana, ante lo cual Kiko Matamoros respondía: "Alexia Rivas". Un nombre que a Anabel le suscitaba una reflexión: "Yo lo que no quiero es que se aprovechen de él, cuando nos separamos se le acercó gente, me ponía así, pero él es independiente, tampoco puedo ser posesiva".