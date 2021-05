Omar Sánchez y Tom Brusse, a la gresca: "¡Que sea la primera y última vez que dices eso!"

Omar Sánchez y Tom Brusse están muy lejos de ser amigos. Los concursantes no se soportan desde el comienzo del reality y la convivencia no ha ido a mejor estas semanas. Además, ahora se han sumado los exencallados. Para Omar, eso supone un hándicap en el reparto de las raciones de arroz.

"Es lo mismo que haces tú con el coco, ¿no? Cuando Olga me dio leche decías 'Ah estáis compartiendo no se qué", apuntó Tom, que alguna vez había tenido esa conversación ya con su compañero. "No guapito de cara. Estoy hablando con ella, no contigo", contestó el canario con un gesto aireado. "No me levantes la mano. Tú cuando estás malito todo el mundo te da un poco más", se enfureció Tom.