Oriana ha aprovechado su visita al plató de 'Supervivientes: Última hora' para cargar contra Marta López. "No me gusta ni como concursante, ni como persona, ni nada. Evidentemente como concursante es lamentable", ha opinado. "Hombre, ya como pocas cosas más no te puede gustar", ha comentado el presentador. "Como mujer, pero como mujer tampoco me gusta. Habla a Melyssa con mucha rabia, con mucho asco. No me gusta nada ella".

"¿Crees que Marta está por Tom?", ha querido saber el comunicador "Creo que le gustan los chavalines jóvenes, y si tienen novia, más, le flipan", ha respondido ella. "También creo que lo puede hacer por llamar la atención".

"¿Y a ti que te parece que la gente de la edad de Marta esté con chavalines?", ha preguntado Jorge. "A ver es que se van a enfadar conmigo...", se ha reído Oriana mirando a Kiko Matamoros. "No, no, di lo que quieras", le ha invitado el colaborador. "No entiendo que siendo ideológicamente igual que Marta te lleves tan mal con ella". "Una cosa no tiene nada que ver con la otra, su personalidad no me gusta nada", ha zanjado la extronista.