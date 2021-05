El día de la madre se ha vivido de una manera muy especial en Honduras . Las madres de 'Supervivientes 2021' han recibido una sorpresa muy emotiva de parte de sus hijos. Olga aseguró que no quería recibir nada del exterior, ya que venía con una gran carga emocional de España , sin embargo, se ha alegrado mucho al descubrir que el programa había decidido no hacerle caso.

El mensaje de Olga para Rocío Flores

Olga ha aprovechado que Marta López está nominada para encargarle que le de un mensaje a Rocío Flores. "Que la echo mucho de menos y que no sabe cuánto me acuerdo de ella estando aquí. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello. Dile que me llevo muy bien con Gianmarco, con el más de los chicos".