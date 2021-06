Oriana Marzoli se ha aumentado el pecho por segunda vez

La exsuperviviente cuenta cómo se está recuperando de la intervención

Carlos Sobera consigue 'picar' a Oriana en directo con el tema

Oriana Marzoli se encontraba incómoda durante el directo de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Carlos Sobera lo notó así que le preguntó cómo era que estaba tan seria. "Estoy un poco asfixiada con el corsé", revelaba ella.

El presentador y el resto de los presentes en el plató pensaban que era una cosa del vestuario de Oriana, pero ella dejó caer que no era ese el motivo. "Tengo que tener los pechos sujetaditos. Ya lo sabemos, me he operado", soltaba mientras 'regañaba' al programa por enfocarle la zona.

"¿Qué te has hecho? Te has reducido, ¿no?", bromeaba entonces Carlos Sobera con ella, que siempre intenta 'picarla'. "¡No, no! ¡Cómo me voy a reducir! Si me opero es para ponerme, no para quitarme", respondía ella.

"Me lo había parecido al verte, que te habías reducido", siguió Sobera logrando al final su objetivo. "¡No me toques las narices que sabes que me molesta que me digas eso!", le dijo Oriana entre risas pero un poquito 'picada'.

Oriana Marzoli muestra su operación de pecho