Olga Moreno, sobre David Flores: "Si no me da un beso y un abrazo, no duerme"

Olga Moreno se acuerda mucho de David y Rocío Flores

Del hijo de Rocío Carrasco, Olga dice que es "muy especial"

La concursante tiene muchas ganas de abrazar a a la hija de Antonio David

Olga Moreno se ha abierto en canal con sus compañeros y ha hablado sobre la situación que se vive ahora mismo en su casa. "Esto a mí me ha pasado por algo", aseguraba a Lara Sajen y Melyssa. "Necesitaba un parón en mi vida. Muero por hablar con mi marido, por recibir una carta de mi David y por abrazar a mi hija de 9 años peor a Rocío…Tengo tantas ganas de abrazarla. Será porque ella ha estado aquí. He pensado tanto, tanto en ella. Tengo que decirle tantas, tantas cosas...".

"Con los niños tenía que estar todo bien, no podía llorar porque me podían ver llorando. Nunca he podido llorar en alto. Con mi marido igual, le he tenido que dar mucho apoyo. Yo me fui al cementerio a ver a mi suegra y me siguieron. Le tuve que decir a uno de ellos: ¿No me vais a dejar sola? Y ni aun así", ha desvelado.

La superviviente se acuerda especialmente del hijo pequeño de su marido. "David es especial, es un niño tan cariñoso…Te deja querer. Es un niño diez. Yo se lo decía a Antonio David: ‘ojalá me saliera un niño como él´’. Se acuesta y me tiene que dar un beso y un abrazo o si no, no duerme. Tiene tanta pasión conmigo, me ama tanto. Yo no quería mencionar a ninguno de mis niños ni a mi marido, pero lo sueltas porque es tu vida", cuenta.

Olga cree que debe pensar en ella misma y hablar con libertad sobre su vida: "Todos hablan de sus cosas. ¿Yo por qué voy a ser menos? ¿Estoy haciendo algo malo? Voy a dejar de pensar en la gente para que me conozcáis como estoy con mis niños, como estoy en mí día a día…que me conozcáis un poquito más", confesaba.

Olga, sobre David: "si tiene que elegir entre todo el mundo, se viene conmigo"

Esta no es la primera vez que Olga habla sobre David Flores. La concursante explicaba que desde que los hijos de su marido eran pequeños había estado con ellos, así que ha forjado un gran vínculo. "Los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mi. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar", decía.