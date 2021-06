Palito y Lola son un gran apoyo la una para la otra y estos días han llorado mucho recordando a sus seres queridos. Palito se ha emocionado al recordar a aquellos que ya no están y cree que, en estas ocasiones de supervivencia extrema, es cuando más cerca les siente. “Quiero pensar que me envían fuerza. Como no tengo a los que están, aquí me acompañan los que no están. Es lo que quiero pensar”, le contó Palito a Jorge Javier Vázquez. La hija de Lucía Dominguín ha perdido a su hermana Bimba y a su abuela, Lucía Bosé.