Las discusiones llegan a Honduras: del tenso momento de Juan y Anuar al encontronazo de Marta y Kiko Matamoros

Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: " Parece que estás de vacaciones ". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Los supervivientes de 'Playa Royal' no soportan el egoísmo de Alejandro con respecto a la pesca. Una de las personas más críticas con él ha sido Mariana: "Vas a pescar para 'chupar' cámara". Alejandro no ha entendido la actitud de Mariana: "¿Tú me has pedido alguna vez que te ayude a pescar?", en tono alterado. A lo que Mariana ha respondido, muy sofocada: "¡No me alces la voz!".