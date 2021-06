Gianmarco se ha encontrado un coco en el agua y querer quedárselo solo para él le ha causado algunos problemas con sus compañeros. El defensor del italiano, Nicola, aseguraba que su amigo no era un egoísta. "Omar le ha quitado todo a todos, es un egoísta. Es un ejemplo de egoísmo y no Gianmarco ", ha dicho.

Anabel que estaba en plató, ha estallado al oír como criticaban a su novio. "Eh, eh...Picolo, una cosa", ha intervenido. "¿Cómo le has llamado?", ha preguntado Jordi González entre risas. "¿Picolo no? Omar no es egoísta, se ha demostrado que tiene mucha ansiedad con la comida, pero también cuando a Gianmarco le han quitado las cosas se ha cabreado como un mono, Nicol", ha vuelto a equivocarse la sobrina de la tonadillera.