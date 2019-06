La reacción de Mónica Hoyos al saber que Miriam Saavedra está en la isla: "¿Quién es Miriam?"

ya está en Honduras como fantasma del pasado y se ha encontrado con el Equipo Señores . Pero no con Mónica Hoyos, quien era informada por sus compañeros de que su íntima enemiga estaba en la isla.

Mónica ha intentado echar balones fuera preguntando que quién era Miriam, pero al final dejaba bien claro que prefiere centrarse en la supervivencia: "Dentro de mi cabeza en este reality que es tan extremo solo pienso en mi familia, en la gente que quiero, en la gente que me aporta y en todas las cosas que estoy viviendo. Si te soy sincera, no sé quién es", decía la superviviente ante un vacilón Omar que le decía que no se hiciera la tonta.