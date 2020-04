Fani se reencuentra con Ferre y él le manifiesta su decepción: "Estoy enfadado contigo"

Pavón también ajusta cuentas con Fani

Antes de regresar a España, Fani, Ferre y Pavón coincidieron tras sus expulsiones. Fani se acercaba a una habitación de hotel cuando la recibía Ferre con un abrazo gigantesco.

La exsuperviviente no se lo podía creer. "¿Qué es esto, el nuevo Palafito?", bromeaba después al ver también a Pavón en el complejo. Sus compañeros no tardaron en lanzarle piropos y decirle lo guapa que estaba. Supercontenta, Fani presumía de haber perdido seis kilos: "Parece que tengo 15 años", les decía.

Pero Ferre tenía cuentas pendientes con Fani. "El pergamino, ¿qué pasa? Estoy enfadado contigo. Digo, ¿en serio no me ha nombrado? Yo me rayé", le preguntaba con un tono medio en broma medio en serio. Ferre se refería a un pergamino en el que se le preguntó a Fani a quién se llevaría de la isla y no nombró a su íntimo compañero de concurso.

"Yo estaba hablando de la gente del concurso. Eres mi mejor amigo aquí, sin duda", respondía rápida Fani.

Pavón también aprovechó para pedirle explicaciones a Fani. El exsuperviviente no entiende por qué ella se llevaba mal en la isla si apenas habían hablado. "Yo estuve rayado porque no me había dado tiempo a coincidir contigo y de repente en una gala me llamaste falso y mentiroso", le recordaba.

Fani pedía entonces disculpas a Pavón y justificaba su actitud por haberse llevado bien con Rocío y Avilés. "Te hice la cruz cuando me dijeron que nos negaste el fuego. Te pido perdón porque no tendría que haberlo hecho. Como yo me llevaba bien con Rocío y Aviles... Ahora me llevo normal", decía Fani y les ponía al día de cómo está su relación con Rocío.

Fani, Ferre y Pavón 'rajan' de Ivana y de Avilés

Fani le contó a Pavón y Ferre que sus diferencias con Ivana iban cada vez a más. "He estado muy bien con Yiya pero Ivana me buscaba, no hay persona más mala que ella. Además está viendo actitudes de Hugo que no le gusta, eso ya va a acabar", anunciaba. Ferre coincidía con ella: "Ahora está buscando una excusa para cortar la relación".