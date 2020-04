Barranco, hundido tras ser nominado dos semanas seguidas: “Estoy bastante decaído”

En el grupo de los Mortales, José Antonio, que volvía a exponerse, también se lo tomaba bien. “Sinceramente, no me la he tomado mal, es mi grupo y ellos me quieren a su manera”. El que pero se lo tomó, sin duda, y pesé haber hablado con Ivana y disculparla, fue Barranco: “Estoy bastante decaído, no nos vamos a engañar, es la segunda semana seguida que estoy nominado. Ahora hay que ser fuertes, que es lo que toca”.