Yiya, la "villana" orgullosa de esta edición: sus puntazos dentro de la isla

La concursante ha revolucionado la isla con su personalidad indomable

Repasamos sus momentos más controvertidos dentro del concurso

Queremos saber tu opinión ¿Te está gustando su paso por Honduras?

Yiya se describió como un auténtico volcán que erupcionaría en ‘Supervivientes 2020’ dispuesta a poner la isla patas arriba. La concursante ha revolucionado los Cayos Cochinos y se ha convertido en uno de los personajes claves de esta edición ¿Te está gustando su concurso? ¡Vota!

La que fuera conocida por participar en ‘Un príncipe par tres princesas’ intercambió la corona por la peluca y puso rumbo a Honduras con la intención de no pasar desapercibida. Eso, desde luego, lo ha conseguido.

Su emblemática peluca

Desde la primera conexión con ella, la superviviente no ha parado de sorprendernos. Cómo olvidar cuando en pleno directo descubrimos que su sorprendente cambio de look no era más que una peluca rizada ¡Menudo susto se llevó Jorge Javier Vázquez!

Sus rifirrafes con Rocío Flores

La guerra con la hija de Antonio David Flores también se remonta a los inicios del programa. Yiya siempre ha criticado las caras que, dice, Rocío Flores pone al escuchar sus comentarios y las dos han protagonizado numerosos desencuentros que terminaron con Yiya sancionada por referirse a Rocío con el término "morsa".

Aunque han pasado la mayoría del reality separadas, las chispas vuelven a saltar cada vez que se juntan ¡Menudo sofocón se llevó Rocío en su reencuentro!

Siempre dice lo que piensa

Pero guste o no, Yiya es auténtica y real. Ella es fiel a sí misma y no está dispuesta a pasar por el aro de nadie. Cuando algo no le gusta, lo dice sin miedo a repercusiones ¡Anda que no se ha quejado veces de las triquiñuelas de Nyno Vargas para comer más que el resto de compañeros!

Su carácter vehemente

La superviviente es de mecha corta, incluso con sus más allegados en la isla. Cuando Ana María Aldón no le cubrió las espaldas al decir que Rocío se había metido con el “botox” de Hugo Sierra, Yiya estalló enfurecida contra su amiga ¡Tremenda movida vimos en pleno directo!

Su lenguaje incontrolable

Siempre con una palabrota en la boca, su propio padre le pidió durante su llamada que moderada el lenguaje y no se metiera en discusiones ¿El resultado? Que la superviviente siguió haciendo lo que le vino en gana. Eso si, Yiya también demostró que bajo esa fachada de dureza se esconde un gran corazón ¡Anda que no lloró cuando vio a su padre aparecer en pantalla!

Por no hablar de la conversación subida de tono que tuvo con Ana María sobre el sexo con José Ortega Cano.

Su personalidad indomable

Yiya es Yiya y no hay forma de cambiarla. Su esencia es su mayor atractivo pese que, a veces, también llega a convertirse en su peor enemigo. La concursante es un pájaro que vuela en libertad y que no tolera que nadie le corte las alas. Tal es la personalidad de esta peculiar superviviente que es capaz de mandar una pizza a tomar viento solo por no ver dañado su orgullo.

Yiya ha dejado huella en la isla y arrasa con fuerza en el concurso. En la última gala, se convirtió en la primera salvada de la expulsión comprobando que, por el momento, cuenta con el favor del publico.