Rubén Sánchez es el primer parásito de Playa Paraíso

El superviviente perdió la paciencia con los cámaras del programa

"Estás viviendo tu sueño", le ha recordado el presentador

Rubén Sánchez ha sido el primer concursante en convertirse en 'Parásito de Playa Paraíso'. Los primeros días para el superviviente han sido muy duros, y ha perdido la paciencia incluso con los cámaras del equipo.

"¿No ves que me hace contraluz, que no veo?", se quejaba a uno de ellos mientras caminaba sobre las rocas en mitad de la noche. "Déjame un segundo tío, no estoy para tonterías". "Ceno cuando me salga de los coj**** porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como me salga de la punta de la p***, porque lo primero es mi vida y mi salud", dejaba claro muy enfadado.

La pareja de Enrique del Pozo ha reconocido a Jorge Javier que su actitud no ha sido la mejor: "Reconozco que he estado en momentos tenso y les he pedido disculpas. La soledad y la mente te pueden jugar aquí malas pasadas, sobre todo los primeros días. Les he pedido disculpas porque en algunos momentos he sido, no déspota, pero la situación me ha superado".