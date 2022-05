Rubén Sánchez pierde la paciencia y se rebela contra el equipo de 'Supervivientes'

Rubén Sánchez ha sido el primer concursante en convertirse en 'Parásito de Playa Paraíso' . El superviviente perdió la batalla contra Ainhoa, Juan y Charo Vega y fue el primer eliminado del reality. Ahora tiene una segunda oportunidad para ganarse el cariño del público ya que su aventura en Honduras no ha terminado todavía .

Sin embargo, Rubén está perdiendo la paciencia e incluso ha arremetido contra los cámaras del programa. "¿No ves que me hace contraluz, que no veo?", se quejaba a uno de ellos mientras caminaba sobre las rocas en mitad de la noche. "Déjame un segundo tío, no estoy para tonterías".