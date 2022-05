Resuelto "el misterio del mojón flotante": el culpable confiesa y pide disculpas

Marta y Desi se han encontrado una desagradable sorpresa al salir a pescar . Antes que ellas, uno de los supervivientes se metió al agua y aprovechó para hacer sus necesidades. "¡Qué asco, qué asco! Estoy por vomitar, encima he tragado un poco de agua. Desi quítamelo por favor. Sopla, como si fueran las velas del cumpleaños. Mándalo para los fatales porfa. ¿Quién ha sido?”, gritaba la canaria.

"Yo he visto a Kiko Matamoros que ha ido a nadar. Igual me confundo, pero era un chico, Kiko o Yulen", aseguraba Ainhoa. "El caso del mojón flotante. ¿Abrimos investigación?", preguntaba la cantante. La concursante trababa de tranquilizar a Marta, pero no lo conseguía: "¡Seguro que tengo un trozo de boñigo en el pelo!", decía preocupada.