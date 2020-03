La insólita amistad entre Rocío y Barranco: "Nunca hubiera imaginado llevarme tan bien contigo"

"Amigos es una palabra muy fuerte pero el buen rollo que tengo contigo es como si te conociera de toda la vida . Llevamos catorce días pegados y es verdad que me he apoyado un poco en ti", le decía Barranco a Rocío.

Por su parte, Rocío "nunca hubiera imaginado" que se iba a llevar "tan bien" con él. Según Barranco, es porque tenía una concepción negativa sobre él: "Tenías una imagen de mí, como la mayoría, que no se corresponde. No pensabas que fuera así. Y mi parte más íntima nadie la conoce porque yo no he querido", le aseguraba.