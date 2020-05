El "misterioso" distanciamiento de Rocío Flores con Albert Barranco: "No tienes nada que entender, déjalo estar así como está"

El comentario de Rocío

En directo desde ‘ La Palapa ’, Rocío ha podido escuchar la sensación que Barranco ha tenido en los últimos días: “Noto a Rocío bastante distante y diferente conmigo. Está como picada pero no me quiere decir por qué”.

El extronista le ha preguntado a su compañera qué le pasa pero ella se ha negado a decírselo: “No tienes nada que entender, déjalo estar así como está”. Una respuesta que ha confundido todavía más a Albert: “No entiendo por qué haces ese comentario”. Aunque los dos han seguido estando muy unidos, Barranco se ha “rayado” con la actitud de la hija de AD: “Creo que no he hecho nada para que ella se haya podido sentir mal conmigo pero no lo sé y me duele porque no sé el porqué”.