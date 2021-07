Rocío Carrasco ha fichado para 'Sálvame'

La hija de Rocío Jurado conducirá su propia sección 'Hable con ella'

Marta López ha preguntado a Rocío Flores qué haría si coincidiesen

Rocío Carrasco ha fichado por 'Sálvame'. La hija de Rocío Jurado pilotará su propia sección llamada 'Hable con ella' como defensora de la audiencia. Sin embargo, no solo escuchará a los espectadores: "Vamos a dar cabida a espectadores conocidos y famosos que se encuentran en la misma situación o similar a la mía de los que se dicen cosas que no son y yo pongo mi teléfono a su disposición", ha dejado claro.

Marta López, que ha coincidido con ella en plató, no ha podido evitar hacer una pregunta a su hija Rocío Flores en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Tengo que hacerle una pregunta a Rocío, si no se la hago me muero. Hoy he compartido plató con tu madre. Lo ha preguntado todo el mundo. Todo el mundo le ha preguntado a Rocío que qué iba a hacer si se cruzara con su hija. Por tiempo estaríais mas o menos. Te quería preguntar: ¿Qué harías tú si te cruzaras con tu madre?", ha querido saber la colaboradora.

"Yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. ¿Sabes qué pasa? Ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal con este tema, que no quiero saber absolutamente nada", ha respondido la hija de Antonio David Flores.