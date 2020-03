Rocío Flores y Fani pierden los papeles en una descomunal discusión: "No te importa cuánto cobre yo"

Fani asegura que muchos compañeros también critican a Rocío

Rocío Flores carga duramente contra Fani: "Tú no puedes conmigo"

Ana María Aldón critica el enfrentamiento: "Son chiquilladas"

Rocío Flores y Fani Carbajo empezaron la aventura de ‘Supervivientes 2020’ siendo uña y carne pero unos comentarios de Fani a espaldas de Rocío han hecho estallar su amistad por los aires. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha acusado a su compañera de ser “vaga y materialista” y, cuando Rocío se ha enterado, la isla entera se ha puesto a temblar.

“¡Estoy cansada de los interesados como tú!”, le ha recriminado en una tensa discusión llena de ataques y reproches.

Rocío rompe a llorar

Todo empezaba cuando Albert Barranco destapaba que Fani había criticado a Rocío Flores cuando las cámaras no grababan. El extronista se lo contó a todos sus compañeros, Rocío incluida, y días después no dudó en afearle a Fani su comportamiento: “El otro día yo estaba en la esterilla durmiendo y empezaste a decir cosas de Rocío que no me molaron”, se sinceraba con ella mientras Rocío escuchaba atentamente desde el otro lado de la isla.

Fani aseguraba que no se arrepentía de sus palabras y se defendía diciendo que esos mismos comentarios los hizo delante de la propia Rocío: “A mí me da igual, ya se lo he dicho a ella y es lo que me parece”. Muy indignada, Rocío saltaba en contra de la que fue su amiga y le pedía que le dijera todo, pero ahora, en la cara. “Mejor lo dejamos para el jueves en directo”, respondía Fani negándose a afrontar la polémica antes de la gala con Jorge Javier Vázquez.

Rocío recriminaba a Fani que le hubiera “puesto verde” durante la semana pero ella argumentaba que, decir que alguien es “vago”, no es ninguna crítica. Además, Fani aseguraba que ella no era la única que había hablado mal de Rocío y estas palabras hacían que la hija de Antonio David Flores rompiese a llorar llena de rabia: “Estoy hasta los huevos de que me llaméis ‘pez gordo’, dejadme en paz. Haced cada uno vuestro concurso y dejad de rajar de los demás”.

El gran enfrentamiento

Pero lejos de calmarse las cosas, la bronca todavía fue a más y ambas terminaron diciéndose qué piensan la una de la otra sin ningún tapujo. Fani criticaba que Rocío hubiese confesado que, por menos de X dinero, no habría aceptado venir a la isla y la nieta de Rocío Jurado respondía muy encendida: “La persona que me ha preguntado cuánto cobro eres tú y yo no te lo he contestado porque te importa cero cuánto cobro o dejo de cobrar. Lo que sé es que yo estoy en la isla con las mismas condiciones que todos vosotros, que a mí ni me dan de comer ni me secan la ropa, y estoy hasta las narices”, se ha quejado Rocío denunciando que algunos compañeros la tratan diferente por el simple hecho de pertenecer al clan de los Jurado.

“Aquí a la que le gusta la televisión y está por lo que está, es a ti. Que llevas un mes y te crees Dios”, ha continuado Rocío muy enfadada en contra de Fani. “No me toques las narices y, en vez de rajar por detrás, lo que tienes que hacer es decírmelo a mí. Has estado una semana callada porque tienes un miedo a la nominación que no puedes con él. Le haces la pelota a todos los chicos de la isla porque estás cagada y no quieres que te nominen”.

“¿Cómo eres tan falsa?”, respondía Fani también muy cabreada. Pero Rocío, completamente ofendida, todavía tenía una larga retahíla por soltar: “Que te acuestes Fani. Que en mis 23 años de vida me he encontrado con muchas personas como tú y tú conmigo no puedes. No me vas a sacar de mis casillas. Búscate otro oficio en la isla, que yo no rajo de ti porque tu vida no me importa. Vas rajando de mí y eres el correveidile de la isla, que rajas de todo el mundo. Yo he venido aquí sin dar ni una exclusiva en mi vida. Cuando la dé, hablas. Mientras tanto, te callas. Estoy hasta las narices de la gente como tú, ¡Aprovechados!”, soltaba Rocío sin parar y dejando a Fani con la respuesta en la boca.

“¡Qué te calles ya pesada, olvídame! Eres muy pesada y muy cansina”, respondía ella entre gritos al otro lado de la isla.

Ana María Aldón no se moja

En medio de toda la polémica, Albert también aprovechaba para preguntarle a Ana María Aldón si no considera que, siendo familia de Rocío, debería sacar la cara por ella. Pero la mujer de Ortega Cano respondía que no. “Yo no soy de meterme en estas cosas ¿Por qué lo voy a hacer aquí? ¿Esto no es un reality? Tienes que ser como tú eres. Yo hago mi concurso y no me gusta meterme en líos. De ser así ya habría estado enfrentada con Antonio Pavón, con Yiya y ahora con esta. Además por cosas que yo ni estaba presente”, explicaba con los gritos de Rocío y Fani de fondo.

“Son chiquilladas y tonterías. ¡Que yo tengo 42 años, hombre!”, zanjaba manteniéndose al margen y haciendo oídos sordos a la discusión.

La tregua de Gloria y Sofía

Por lo menos, este enfrentamiento ha tenido algo positivo ya que, sorprendentemente, Gloria Camila y Sofía Suescun se han puesto de acuerdo en algo (aunque fuera para ir en contra de Fani). Gloria ha aplaudido que Cristian fuera uno de los encargados en desenmascarar las críticas de Fani, y Sofía ha estado muy de acuerdo: "Gloria tiene toda la razón". Desde plató, Carlos Sobera no daba crédito al momentazo: "¡Esto es tremendo!"

Cristian, en el ojo del huracán

Pero el hijo de Maite Galdeano ha vivido su peor semana en lo que llevamos de concurso. Todos sus compañeros le han recriminado su mala actitud y le han acusado de ser poco generoso a la hora de compartir el espacio para dormir. Saturado por las críticas, Cristian ha roto a llorar en la isla.

La audiencia le apoya

Eso sí, Cristian ha sentido el calor del público y se ha convertido en el primer salvado de la expulsión en la 'ceremonia de salvación'. "Me siento supercontento, alegre y agradecido", decía entusiasmado.