Sofía carga contra Elena: "Provoca con temas familiares y a ella le dolía que se metiesen con Adara y su hijo"

Elena ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Cristian Suescun. "Mi madre está súper orgullosa de mí y me tiene muy arriba, la tuya no ha dicho lo mismo de ti en un plató. "A mí madre no la metas, eres una amargada", respondió el concursante. "¿Me vas a dar?, ¿Te vas a acercar cómo un machote?", le preguntó la madre de Adara. "¿Pero qué dices? ¿Ya estamos otra vez con lo del machismo?", se quejó él.