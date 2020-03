Sofía Suescun y Gloria Camila se ponen de acuerdo en plató: "Gloria tiene toda la razón"

Unidas contra Fani

Después de ver un vídeo de Fani criticando el alegato de Rocío Flores como nominada , Gloria Camila ha salido en defensa de su sobrina: “A mí sí me gustó lo que dijo, ella lo que recalca es que no está hecha de oro y son los otros quienes la endiosan”. Fani aseguró que Rocío siempre está “con el tema del oro y del dinero ” y, por eso, muchos la han acusado de ser un poco traicionera .

Christofer , también en plató, ha apoyado las palabras de su novia y ha hecho ver que Fani no es la única que piensa eso de Rocío: “Por lo que he visto tampoco lo piensa ella sola”.

Pero Gloria no ha estado de acuerdo y ha agradecido que Cristian Suescun haya sido el encargado de desenmascarar a Fani: “Si él no llega a sacar el tema, Fani no le dice a Rocío lo que piensa de ella en la cara. Gracias a Cristian, Rocío se encaró con Fani preguntándole ‘qué has dicho de mí”.