Rocío Flores rompe a llorar ante las palabras de Olga Moreno: "Si me he convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte"

Rocío Flores se emociona al escuchar hablar a Olga Moreno sobre ella y sus hermanos

Olga Moreno: "David y Rocío tienen su madre. Madre sólo hay una"

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se derrumba por completo en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Rocío Flores no ha podido más. Hasta ahora habíamos visto a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores mantener la compostura en sus intervenciones contestando a la gran polémica generada a raíz de las confesiones de su madre en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero no ha sido hasta 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que se ha venido abajo.

Olga Moreno había prometido al principio del concurso dejar atrás toda la convulsa situación para centrarse en el reality, pero conforme pasan las semanas no puede evitar acordarse de los suyos. Además en Marta López ha encontrado una gran confidente con la que se ha sincerado en varias ocasiones acerca del "sufrimiento" que padece desde hace años.

En esta ocasión, la superviviente se ha sincerado con sus compañeros acerca de Rocío Flores y sus hermanos, así de cómo ha sido criarlos en estos años. "David y Rocío tienen a su madre. Y yo soy su 'Oa'. Pero los he criado como si fuera su madre. Pero su madre solo hay una. Ojalá pudieran hablar. Ojalá le cogieran el teléfono. Me haría mucha ilusión. A mí y a mi padre. Intentamos todos los años que lo hagan. Algún día de insistir e insistir se lo cogerán. Dios quiera. Por el bien de ella", decía ante sus compañeros.

"El niño siempre me ha regalado un colgantito, como de agradecer. Como si hiciera falta. Si conocieras a los niños lo entenderías el triple. Me han dado más a mí que yo a ellos, soy yo la que tiene que agradecer. Siempre digo que de estos tres dedos que cuál me corto. Y a Lola la he parido yo. Y no me corto ninguno", añadió contundente.

Rocío Flores se 'quiebra': "Olga es una persona fundamental en mi vida"

Rocío Flores no pudo contener la emoción al ver ese vídeo en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Carlos Sobera y el resto de colaboradores ya la estaban viendo durante la emisión con ojos lacrimosos. Y al preguntarle el presentador, Rocío se 'quebró'.

"Lo único que te puedo decir es que Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle, porque probablemente si a día de hoy me ha convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho", decía entre lágrimas.

"¿Y cuando la oyes hablar así que dice que es incapaz de distinguir entre hijos?", se cuestionaba Carlos Sobera. Rocío se venía aún más abajo: "Es que te juro que no quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacia delante pero a veces me cuesta bastante porque la escucho y se me remueve todo. Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo. Aquí estaré apoyándola siempre", confesó ella.

Rocío abandona el plató

Tras esta situación, Carlos Sobera daba paso a un nuevo vídeo sobre 'Supervivientes', pero a la vuelta nos anunciaba algo: "Lo primero que quiero comentarles es que Rocío no está con nosotros porque se ha venido abajo. Normal por otra parte con todo lo que está pasando. Pero esperamos que pronto regreso con nosotros", dijo.