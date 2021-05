Sandra Pica viajará a Honduras para ver a Tom: necesita aclararse y saber qué siente por él

En 'Supervivientes: Tierra de Nadie' Carlos Sobera le preguntó cómo estaba. Sandra se encuentra en el mismo punto: "No sé si estoy viendo cosas que en el fondo me afectan. No sé si es porque no estoy acostumbrada a separarme de él y ya llevo cinco semanas", decía. "¿Te gustaría hablar con él? El programa de 'Supervivientes' tiene una propuesta para ti. ¿Te gustaría ir a verle a Honduras? ", proponía entonces el presentador. "Tengo que pensarlo" , respondió Sandra para sorpresa de todos.

Los colaboradores creen que Sandra no está enamorada



Rocío Flores animaba a Sandra a ir para que finalmente salga de dudas: "Dijiste que hasta que no lo vieses no iba a saber realmente qué era lo que sentías. Piénsatelo muy bien". "Yo no es que no quiera ver. Pero no quiero llegar allí, que esté fría y dejarle mal", se preocupaba Sandra. "Tú imagínate que te enfrías, y pasan las semanas. La mejor muestra de respeto es mirar a una persona a los ojos y decirle que no sientes lo mismo y que las cosas no son como antes", le aconsejaba Rafa ante esa opción.