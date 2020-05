Rocío confiesa el retoque estético que se hará después de 'Supervivientes': "Lo voy a hacer sí o sí"

Pero a la superviviente no le preocupan sus glúteos. De hecho le encantan. Pero no sucede lo mismo con el pecho. Rocío Flores ha confesado que su intención es operarse el pecho después de 'Supervivientes 2020' .

"Yo me voy a operar el pecho. No me gusta. Lo voy a hacer sí o sí se ponga quien se ponga por delante. Una talla más quiero", le revelaba a sus compañeros. Barranco y Ana María le aconsejaron que no lo hiciera porque tiene bastante pecho. Pero ella no atendía a razones. "La próxima Yola Berrocal vas a ser", le respondía Ana María.