Rocío Flores confiesa qué retoques estéticos se ha hecho en la cara y responde a los ataques de Rocío y Ana María: "No me hago víctima de nada"

Rocío reacciona a los ataques

Muy enfadada, Yiya ha comentado con Ana María su sanción . La concursante considera injusto haber sido nominada y carga contra Rocío: “Yo nunca me he metido con su físico. Ella es la primera que ofende diciendo que Hugo no estaría como está de no haberse metido botox”.

El uruguayo se ha tomado muy mal este comentario y le ha recriminado a Rocío que, de ser verdad, puntualice ese tipo de cosas: “Me parece muy fuerte, es una cosa superficial y una banalidad tremenda. Es un comentario retrógrado y, si a ella no le gusta que se metan con su físico, no te metas tú con el de los demás”, le ha reprochado.

Rocío ha insistido en que se comentario es mentira y ha aclarado que a ella no le molesta que Yiya se haya reído de su físico: “Lo que me molesta es la humillación a la que me he visto sometida”. Es más, Rocío no ha querido quedar por mentirosa y ha hecho una confesión para hacer ver que no tiene nada en contra de los retoques estéticos: “La primera que sea metido ácido en los labios soy yo y por lo tanto la gente puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo y con su mente”.