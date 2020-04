Jorge, muy serio con Yiya tras comunicarle su nominación directa: "Con este tipo de comportamiento nos colocas en un sitio muy complicado"

Momentos después, a la concursante se le comunicó que estaba nominada esta semana . Jorge Javier Vázquez se lo decía y le pedía que no pusiese en compromiso al programa con comportamientos como el que tuvo en la Palapa con Rocío: "Te pediría como favor personal que este programa lo ve mucha gente y con este tipo de comportamiento nos colocas en un sitio muy complicado . Nosotros estamos en una posición que... ¿ahora qué tendríamos que hacer?", le decía.

"La gente está muy concienciada con el tema de hacer daño, del aspecto físico... Eres inteligente para hacer tu concurso y no estar con esas tonterías que es fomentar un debate que la sociedad no acepta. No hay debate", proseguía al ver que la concursante intentaba justificarse.