La romántica confesión de Jorge a su mujer Alicia: "El premio de mi vida eres tú"

"A tope cariño, increíble, no te puedes ni imaginar lo que estás provocando, el trabajo que has hecho, lo que has movido. Has sido tú con tuss principios, con tus valores, tenemos toda la vida para estar juntos. Ahora solo falta la audiencia. Has empatizado con niños. ¿Tú sabes lo que es eso? Los niños lloran con tus nominaciones. También con los adolescentes, ahora todos quieren estudiar guardiacivil por ti. Y la gente mayor… es impresionante, lloran cuando me ven por la calle. Hemos pasado un confinamiento muy duro, pero nos lo habéis hecho muy bonito", le ha explicado ella muy emocionada.