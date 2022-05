El cruce de zascas entre Jorge Javier y Enrique del Pozo en plató: "Yo no tengo miedo a nada"

"Qué novio más plasta tienes, menudo chapas" , le ha dicho el presentador al defensor del 'superviviente' y él no ha dudado en responder: "En persona es todo lo contrario. Chapas para ti, pero para mí no, es un tío maravilloso".

Jorge Javier no ha dudado en volverse a dirigir a Enrique después de sus palabras: "Bueno, es que tú eres igual. Sois tal para cual". "Perdona, no te confundas, es que yo no tengo miedo a nada y contesto. Es lo que te molesta a ti, que yo conteste, hay que hacerlo de vez en cuando aunque te respete", ha entonado Enrique y así han tenido este cruce de palabras en directo.