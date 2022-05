Sus continuas exigencias con la comida han ido poniéndoles cada vez más nerviosos. Todo trueque le parecía poco, y Alejandro e Ignacio no sabían qué más ofrecerle: "O te tranquilizas o te quedas sin nada. No me comas el coco. Yo vengo aquí a estar guay, no a estar a expensas de ti. Te he dicho que sí, que te voy a café, que te voy a dar cocido, que te voy a dar pasta, carajo", le decía Alejandro.