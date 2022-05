Después de ver varios vídeos de la semana que ha pasado Alejandro Nieto en Honduras, la mayor parte de los colaboradores no parecen estar muy de acuerdo con sus actuaciones en el concurso y así lo transmiten cada vez que tienen la oportunidad de dar su opinión.

Ha sido entonces cuando Tony Spina ha decidido desvelar en directo algo que acababa de ocurrir en la publicidad. Tras unos momentos tensos con el novio de Marta, el defensor de Alejandro terminaba contando lo que había pasado: "El comentario de Alejandro me parece absurdo. Lo que digo es que que lo digan ellos tres me puede parecer normal, pero que lo diga una periodista... ".

"Ellos no son menos que yo", le interrumpía inmediatamente la colaboradora. "No son menos que yo por no ser periodistas", decía. El amigo de Alejandro le reprochaba, según él, que siguiera el guion de los demás con alegatos sin sentido. Alexia ha perdido la paciencia y le ha dedicado un conciso discurso.