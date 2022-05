Ante la mirada atenta de Desy, Marta intentaba abrir un coco mientras enumeraba todo aquello que no le gusta del día a día en Honduras: "El agua del coco , los mosquitos, quitarme los cangrejos con las manos... Estoy hasta los huev** de todo", maldecía. "¡Qué horror, qué ganas de volver a la normalidad!".

En pleno momento de angustia existencial, Marta se acordaba de todos los exconcursantes que le habían hablado de cómo sería su experiencia en la isla: "Todos me decían: 'Es una experiencia única, te va a encantar', a tomar por c*. A mí me dicen de repetir y salgo por patas".