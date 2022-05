Un nuevo pergamino del Pirata Morgan llegaba a Playa Fatal y, con él, una nueva polémica

"Debéis elegir al chico y a la chica que consideréis más justos", decía

Kiko Matamoros provocaba la decepción de Tania con su opinión

Un nuevo pergamino del Pirata Morgan llegaba a Playa Fatal y, con él, una nueva polémica entre los supervivientes. Una apetitosa recompensa estaba en juego, pero para ello tendrían que conseguir el reto que se les planteaba.

Los Fatales tendrían que subir la pendiente hasta la Atalaya y encontrar cuatro hexágonos. Todos ellos formarían una palabra en garífuna. Su objetivo: ordenar las cuatro piezas para formar correctamente esa palabra. "Debéis elegir al chico y a la chica que consideréis más justos".

Ha sido entonces cuando han comenzado las diferencias. Kiko Matamoros lanzaba su propuesta: "Yulen de los chicos y de las chicas yo creo que Ana". Posteriormente explicaba los motivos: "Me parecen gente honesta, gente justa. Anabel tiene sus aristas... Ella (Tania) no me parece muy justa en sus criterios...".

Las primeras lágrimas de Tania Medina en Honduras

Los ojos de Tania anunciaban lágrimas. "No quiero decir que seas mala persona", decía Kiko intentando tranquilizarla. Pero la superviviente no dejaba pasar el comentario de su compañero: "Que Kiko diga que no soy justa...".

El colaborador daba de nuevo su opinión y le recordaba un reciente episodio. Tania insistía en que ya había pedido disculpas por ello y le reprochaba que él no hiciera lo mismo tras sus errores "Creo que tú también te has equivocado en más de una ocasión y a veces no pides disculpas".

Pero, después de apartar el tema, Tania se derrumbaba: "Lo que me molesta es que me reitere una y otra vez lo del jabón". Su ya amiga Anabel Pantoja intentaba calmarla: "Tiene hambre o está aburrido".

El enfrentamiento por el jabón

El uso de la pastilla de jabón ha sido motivo de una enorme bronca: quién la utiliza más, para qué se utiliza, por qué se ha quedado tan pequeña...

Kiko se acercaba a Tania: "El tono con el que nos has dicho lo del jabón no me ha gustado nada". El colaborador le transmitía el mensaje de varios compañeros. "Me gustaría que me lo dijeran ellos también, no solo tú", decía ella.