Sandra Pica y Julen volvieron a verse en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La exnovia de Tom Brusse cuenta lo mucho que el extronista le ha apoyado este tiempo

Sandra, a Julen: "Me vas a tener siempre ahí"

Sandra Pica y Julen se reencontraron en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' después de lo mucho que se ha hablado sobre su relación. Tras confesar él en 'Solos' que se habían liado cuando coincidieron la primera vez en el programa, ahora ambos siguen solteros pero mantienen una amistad muy especial.

Por ello no es de extrañar que nada más verse a los dos se les iluminase la cara. Sandra y Julen se fundieron en un abrazo. "Estoy temblando", llegó a decir ella.

Sin embargo la visita de Sandra al plató no fue nada fácil. Antes de vivir este emotivo momento, tuvo un fuerte encontronazo con Maestro Joao, defensor y amigo de Tom Brusse. "Yo defiendo a Tom y como tú le pisas el cuello yo te quito el pie. Sinvergüenza eres tú que has jugado con un programa yéndote de la lengua allí. Eres correo express", expresó el vidente después de haberse dicho ambos de todo.

Julen anima a Sandra Pica: "Yo voy a estar siempre ahí"

Tras lo sucedido, Julen pudo llamar a Sandra desde el pisito de 'Solos' para darle su apoyo. "No me ha dado tiempo a decírtelo pero te lo digo ahora, yo voy a estar siempre ahí", le transmitió cariñosamente.

Ella le agradeció el gesto en pleno bajón: "Es que en todos los programas y cuando no es uno es el otro y es que soy la mala, ya no puedo más, yo no me siento mala persona", le contaba.

Sandra, sobre Julen: "Apareció en mi vida cuando yo no estaba bien"

Sandra Pica no ha querido quedarse corta en su agradecimiento a Julen, así que a través de sus redes sociales publicaba lo apoyada que se ha sentido.

"Ayer no fue una noche agradable para mí. Durante la gala estaba saturada y desconecté la mente sin escuchar algunas de las tantas cosas que se estaban diciendo. Al coger el teléfono y enterarme de las barbaridades que se llegaron a decir me vine bastante abajo y me alegró recibir la llamada de Julen porque es una persona que apareció en mi vida cuando yo no estaba bien. Me escuchó sin decirme cómo y cuando hacer las cosas y lo más importante, me escuchó sin juzgarme ni una sola vez", ha escrito.