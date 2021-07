Sandra Pica viajó a Honduras para hablar con Tom Brusse

Al regresar a España, la exparticipante de 'La de las tentaciones' tuvo sexo con Julen

Jordi González ha visitado el pisito de 'Solos' para conocer más datos sobre el encuentro

Julen e Inma Campano son los nuevos habitantes del pisito de 'Solos'. Durante uno de los juegos del programa, el extronista confirmó que su último encuentro sexual había sido con Sandra Pica, con quien hasta entonces aseguraba mantener solo una buena amistad.

"Mi último encuentro sexual fue con Sandra hace 3 o 2 días. Estuvimos una semana sin vernos porque se fue a Barcelona. En ese tiempo se enfado conmigo pero por tonterías. Por todo el agobio que tiene encima. Estaba rayada porque pensaba en no volver a verme. Pero rayadas y tonterías. Luego me pidió perdón y ya está", contó.

En 'Conexión Honduras', Jordi González ha hecho una visita para recabar más información sobre el asunto. "¿Confirmas que has tenido relaciones sexuales con Sandra Pica?", ha querido saber el presentador. "Sí", ha respondido él. "¿Mucho rato? ¿Desde cuando?", ha investigado Jordi.

"Cuando ella volvió de la isla, ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el debate?", ha desvelado él haciendo referencia a su cómplice encuentro en plató. "Vinimos a mi casa, estuvimos hablando en la terraza y surgió".

"¿Qué sientes hacía Tom?", le ha preguntado González. "Yo de Tom no te puedo decir nada malo. Aquí en Mediaset siempre me ha saludado. También te digo que amigos tengo 3 los de siempre. Las explicaciones se las tiene que dar Sandra. Antes de que ella fuera a la Isla no habíamos hecho nada, hablar y escuchar a una amiga que quería dejarlo con su novio", ha aclarado.

"Creo que cometió un error cuando fue a verle, le dejo la puerta abierta. Creo que Sandra tendría que ser este miércoles clara", ha confesado.

Tom, disgustado por no poder hablar con su familia

Tom hablará con Sandra Pica el miércoles en 'Tierra de Nadie'. Sin embargo, el exconcursante de 'La casa fuerte' hubiese preferido tener noticias de su familia. "Yo una llamada me pones a una persona que amo voy a llorar, porque es algo que necesitas. Un abrazo de mi padre, más que una llamada", contaba.

"Lo de la llamada no me lo esperaba, estoy muy feliz pero…todos habéis tenido una buena visita con mucho amor, muchos abrazos y yo no es lo que esperaba… en vez de tener una abrazo de pasión ha sido como de una ruptura y la despedida igual", decía con tristeza.

El superviviente ha roto a llorar y se ha abierto en canal con sus compañeros. "Sandra me dijo que me iba a esperar, espero que no haya cambiado. Me falta el amor fraternal, llevo tres meses sin saber nada de mi familia".

Así fue el reencuentro de Sandra y Julen la noche que tuvieron sexo