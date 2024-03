Las lágrimas de Rubén Torres al hablar de la chica que ha dejado fuera: "No podía pedirle que me esperara tantos meses"

Rubén Torres tiene una de las conversaciones más profundas en Playa Olimpo junto a Carmen Borrego. El concursante le confiesa que "vengo sin novia, pero hasta el último momento estuve con una chica, llevábamos cico meses, no era pareja formalizada pero hacíamos vida en pareja". Tras esto, el chico cuenta: "No podía pedirle que me esperara tantos meses...". Este comentario no gustó nada a Carmen, quien contestó: "No, no se lo pediste porque no te gustaba lo suficiente, ¿entonces tú eres libre para hacer lo que quieras si te gusta alguna compañera?". A lo que respondió de forma afirmativa Torres.