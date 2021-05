Una conversación de Sylvia Pantoja con Tom Brusse cabrea a algunos de sus compañeros

Sylvia le trasmitía a su compañero Tom que fruto de su mala relación con Lara Sajen es consciente que Melyssa, Omar, Alejandro Albalá y Olga no están de su parte. La concursante cree que el comportamiento de Lara no está siendo bueno, pero que como es su amiga le consienten todo: "Albalá es como un perrito faldero de Lara y Omar por el rollo de Anabel".

Melyssa y Olga le piden explicaciones por sus palabras

"Que falsedad tío. Ya te vale", así reaccionaba Olga Moreno al escuchar las palabras de su compañera. Ella no era la única, Melyssa le recriminaba esto: "Para los valores que pides tú de la gente, los tuyos dejan mucho que desear, perdóname". Y Sylvia se defendía: "De verdad, hacéis una película de tonterías... Que pena que no os graben a vosotras cuando habláis entre vosotras". Algo que hacía que Melyssa le diera la razón es sus palabras: "Si me tengo que poner de parte de alguien es de Lara, no de la tuya".