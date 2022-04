Tania Medina no se olvida de su profesión ni en los Cayos Cochinos. La modelo ha escogido como amuleto un pañuelo que utiliza para cubrir su cabeza: "Además de ir a la moda, porque es un pañuelo monísimo, me protege del sol". La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se embarca en la aventura de 'Supervivientes' con un total look playero y resolutivo.