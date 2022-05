Tensión entre Rocío Flores y César, el defensor de Alejandro en plató: "¡No me llames mentiroso!"

La crisis entre Alejandro Nieto y Tania Medina sigue dando que hablar en Honduras. Desde que Marta Peñate sacase a la luz el posible tonteo de su compañera con un actor famoso antes de entrar en el reality, la pareja no pasa por su mejor momento en la isla. De lo que Rocío Flores ha dado más detalles en plató.

"¿Es tan difícil de entender que hace unos meses han tenido una ruptura traumática y él puede tener miedo y celos ?", ha preguntado Cesar en directo y es que cree que no solo tiene miedo de lo que pueda pasar con su pareja, si no lo que se diga en la opinión pública.

Rocío Flores recalca las palabras de Alejandro a su novia y que no tiene que hablar con otros chicos: "El problema está en el pensamiento de Alejandro, le molesta el simple hecho de que su novia pueda hablar con otra persona". Cesar le explica que esto es a raíz de la ruptura y que antes de esto tenían una "relación normal". "Mentira", ha dicho la colaboradora y esto ha enfadado a Cesar: "Por favor, no me llames mentiroso".