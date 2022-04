Las tensiones por el robo en 'playa fatal': de las lágrimas de Marta Peñate al rifirrafe entre Kiko Matamoros y Desirée

Los supervivientes afectados se enfadan tremendamente con la noticia y Matamoros les explica que "les han dado un pergamino con tres derechos y uno es el de quitaros una cosa que no sea esencial" y Nacho Palau asegura que para él las gafas "son esenciales" . Desirée se molesta con esto y reprende al colaborador: "Estamos aquí pasando calamidades y tú tomando el solecito" . Mientras, Marta Peñate se rompe y llora al ver este castigo para ellos.

Y este no es el único privilegio que tiene el grupo de Anabel Pantoja, también pueden tener el privilegio de la penitencia que les permite imponer justicia ante cualquier conflicto: pueden poner el castigo que quieran. Todos se ponen de acuerdo y ante la tremenda discusión de Marta y Ainhoa deciden que ambas estén 24 horas sin poder hablar. Ainhoa lo acepta y Marta les dedica un feo gesto, ante su negativo a seguir con esto: "No me viene bien".