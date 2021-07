Tom Brusse, Lara Sajen y Alejandro Albalá fueron los que ganaron. Tom escogió hablar con Carlos Alba. Quería preguntarle sobre la convivencia, pero el cocinero acabó dando más información de la que debía. "No te fíes de las nuevas amistades que te has echado. Tú sígueles el juego pero no te fíes", le dijo antes de que Jordi González se viera obligado a tener que interrumpir la conversación para recordarle que este tipo de información suponía revelar información del exterior. Después, Carlos Alba le aconsejó a Tom que siguiera haciendo el concurso como hasta ahora.