Gianmarco rompía a llorar y brotaba : “¡Estoy harto. Tengo que aguantar siempre todo, se quejan de todo, nunca hago nada bien nada. No aguanto más a esta gente de verdad, no estoy diciendo nada, no pido nunca nada”.

“Yo no piso a nadie en mi vida, nunca he pisado a nadie”, explicaba a Melyssa entre lágrimas. “Si tu te sientes solo vienes y me lo dices. Esto me molesta, ha tenido que llegar este punto. ¿No me puedes decir vamos a hablar. No me gusta verte así, no me gusta ver a los amigos llorar”, respondía ella.