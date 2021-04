Tom Brusse, Olga Moreno, Gianmarco y Lola, primeros nominados de 'Supervivientes 2021'

Melyssa se ha convertido en líder al ser votada como la concursante que mejor ha saltado desde el helicóptero

La ex de Tom Brusse ha nonimado directamente a Olga Moreno

Tom Brusse y Gianmarco no han hecho buenas migas en Honduras

¡'Supervivientes 2021' ya ha comenzado! Los habitantes de la isla del Pirata Morgan ya se han enfrentado a sus primeras nominaciones y este ha sido el resultado:

Ómar Sánchez: "Mi elegido es Tom por descarte, es con el que menos he convivido".

Lola: "Me cuesta mucho, me llevo bien con todos. Sé que Tom no va a salir nominado porque es muy amigo de Marta y Alejandro".

Tom: "Gianmarco, es la persona con la que no me llevo muy bien desde el principio. No me han gustado sus comentarios. No tengo mucho trato con él, ha intentado dejarme mal a veces".

Marta: "Nomino a Lola. De todos los que hay es con la que menos trato he tenido".

Gianmarco: "Tom. En la preconvivencia no me han gustado los insultos que me ha tirado. Ha empezado con prejuicios y ha dicho cosas que no me han gustado".

Alejandro: "Lola. Sinceramente iba a nominar a Gianmarco, al final no porque se ha portado muy bien conmigo, así que a Lola".

Olga: "Nomino a Lola porque es con al que menos he tratado de este grupo".

Melyssa se ha convertido en la líder del grupo, al conseguir ser votada como la concursante que mejor ha realizado el salto en helicóptero. Ha ganado la inmunidad (no poder ser nominada) y el privilegia de poder votar nominar a alguien directamente.