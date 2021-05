La primera parte de la prueba: Tom y Olga tienen su puesto en la final para conseguir el collar

Los supervivientes han jugado dos rondas de cuatro personas en cada una, el tiempo es de todos contra todos, no tienen rivales, si no que tenían que aguantar para que el cronómetro siguiera sumando. La primera ronda estaba integrada por: Omar Sánchez, Tom Brusse, Valeria Marini y Olga Moreno . La primera en caer ha sido la italiana en los primeros minutos, seguido de Omar tras ocho minutos de lucha. Y quedaban Olga y Tom en una emocionante disputa, que tras llegar a los diez minutos, el programa decidía que ambos fueran los dos primeros finalistas para disputar el collar de líder.

Segunda parte de la prueba: Melyssa aguanta diez minutos y se convierte en la tercera finalista

Este gran juego entre Tom y Olga terminaba y llegaba el segundo grupo: Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini, Carlos Alba y Alejandro Albalá. El primero en caer era el italiano, después de que Lara Álvarez le llamara varias veces la atención por no cumplir a rajatabla las reglas del juego. Pasados unos minutos y con el pie casi rozando en el suelo, Alejandro Albalá no ha conseguido aguantar y ha terminado cayendo. Melyssa y Carlos Alba se quedan para el final y era el sevillano el que no conseguía resistir hasta los diez minutos, algo que así ha hecho la concursante y que hacía que así se convirtiera en la tercera finalista para la prueba de líder.