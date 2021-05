Maestro Joao: "A Tom le gustaba muchísimo Marta y hablaba con ella a través de mi teléfono"

En 'Supervivientes: Conexión Honduras' Marta ha podido responder a todos los rumores pero además el Maestro Joao ha dado una información que daría la vuelta por completo a la historia. "No me gusta Tom para nada. Pero además voy a poner en compromiso a Maestro Joao porque me parece muy fuerte que nadie haya dicho nada. Tú sabes qué te ha dicho Tom de mí y qué te he dicho yo de Tom", señalaba Marta.