"Ainhoa me parece una egoísta , que dice que el saco es suyo. Vamos a ver, no creo que lo hayas comprado tú el saco. Es verdad que lo ganaste en una prueba, como todos los demás también ganaron cosas y creo que se ha ido compartiendo todo", ha comentado el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sumándose así a Marta Peñate en su opinión de que el saco no pertenece a la cantante aunque lo hubiera ganado ella en una prueba de recompensa.

"Que casualidad que nadie haya visto que Marta la ha empujado, ella no se ha quejado, no se lo ha dicho a producción... Vamos, a mí me empujan y lío un pollo que flipas. Ella se muestra muy tranquila y dice: 'Es que tú me has empujado'. Venga, hombre, caretas fuera", ha dicho Tony, para poner en duda la versión de Ainhoa. "Es más, otro detalle, no sé si os habéis fijado que la que le coge la mano a Marta es Ainhoa, dos veces, así que no quiera esta señora dejar a los demás de agresivos", ha terminado diciendo el novio de Marta Peñate.