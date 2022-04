Tony Spina opina sobre la actitud de Marta Peñate en 'Supervivientes 2022': "No me lo esperaba"

"La verdad es que yo estoy súper orgulloso de ella, no me esperaba que iba a ser así, me ha sorprendido gratamente, no ha tenido miedo, se ha lanzado de una, el salto muy bien. La prueba que han hecho la tía la ha ganado, ha sido una líder nata, apoyando a los compañeros cuando no ganaban... La verdad es que me está encantando Marta, está haciendo un concursazo", ha terminado diciendo Tony Spina, que ha asegurado que seguirá apoyando a su novia en esta aventura.